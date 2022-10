Schuldig dank schwarzer Sneaker

Mit einer blonden Perücke maskiert, dazu mit dunkler Sonnenbrille und FFP2-Maske im Gesicht hat ein Beamter am Donnerstag vergangener Woche am Wiener Landesgericht für Strafsachen per Video ausgesagt. Dabei hatte er nicht viel zu sagen: Er habe einen der angeklagten Antifaschisten beim Weglaufen erkannt. Eine Beteiligung an einer Körperverletzung konnte das nicht belegen. Dabei war der Aufwand verhältnismäßig hoch, den der Wiener Verfassungsschutz seit zwei Jahren betrieb, um die Urheber einer Handvoll Angriffe auf die extreme Rechte zu erkunden. Der Maskierte war Teil eines Observationsteams, das Nazigegner den ganzen Abend während der Aktion beobachtet hatte, wegen der die sieben Angeklagten sich vor Gericht verantworten mussten.

Wer von den Beschatteten die Männer aus dem Umfeld der »Identitären Bewegung« am Abend des 19. August 2020 geschlagen haben soll, blieb bis zuletzt weitgehend unklar. Am Ende wurde trotzdem sechs der sieben angeklagten Männer v...