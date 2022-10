Grosse, Natschinski

Ein hagerer Mann mit einer Stimme wie ein verrostetes Sägeblatt und dennoch wohltönend: Das war Herwart Grosse. Der Berliner, Jahrgang 1908, ist am Donnerstag vor 40 Jahren gestorben. Beim Arbeitersportverein »Fichte« trat er bei Agitpropveranstaltungen auf. Seit 1932 Mitglied der KPD, nahm er Schauspielunterricht bei Paul Bildt (dem späteren Nationalpreisträger der DDR) und konnte kleinere Rollen an verschiedenen Berliner Bühnen spielen. Intendant Heinrich George, einst ein Linker, der in den dreißiger und vierziger Jahren auch durch Rollen in antikommunistischen und profaschistischen Filmen wie »Hitlerjunge Quex« (1933) zu Erfolgen gekommen war, setzte Grosse nicht nur an seinem Schillertheater ein, sondern verschaffte ihm auch kleine Rollen an seiner Seite in Unterhaltungsfilmen. Grosse befielen Selbstzweifel, die sich erst legten, als er nach dem Krieg bei Wolfgang Langhoff und dessen Nachfolgern am Deu...