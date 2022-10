Thailands neuer Telekomriese

Höhere Kosten, weniger Innovationsdruck, langsamerer Ausbau bei neuer technischer Infrastruktur, womöglich Einbußen im Service. Es sind diverse Risiken, die Kritiker gegen die Entscheidung der nationalen Telekommunikationsbehörde NBTC ins Feld führen, die Fusion der bisherigen Nummern zwei und drei der Branche in Thailand unter geringen Auflagen zu genehmigen. Einige Akteure wollen auf juristischem Weg zu verhindern versuchen, dass sich die Mobilfunkgiganten True Corporation und Total Access Communication (DTAC) zum neuen Marktführer zusammenschließen.

Seit Ende 2021 war über das Vorhaben diskutiert worden. Und obwohl Verbraucherschützer am vergangenen Donnerstag direkt vor dem Sitz der Aufsichtsbehörde in Bangkok appellierten, eine Bremse einzulegen, gab die NBTC mit Zweidrittelmehrheit ihrer Mitglieder generell grünes Licht. Das Aufsichtsorgan habe versäumt, seine Machtposition in angemessener Weise auszuspielen, beklagte am Tag nach der Entscheidung un...