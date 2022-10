Nächstes Todesopfer der NRW-Polizei

Die Kette tödlicher Polizeieinsätze in NRW reißt nicht ab. Ein 31 Jahre alter Mann ist am Montag im nordrhein-westfälischen Zülpich im Kreis Euskirchen von einem Polizisten erschossen worden. Zuvor soll er der Polizei zufolge mit einem Messer auf die Beamten losgegangen sein. Es ist der fünfte Todesfall nach einem Polizeieinsatz in dem Bundesland innerhalb von drei Monaten.

Eine Anruferin habe sich am Nachmittag gemeldet und geschildert, dass ein Mann ein geparktes Auto beschädigt habe und versuche, gewaltsam in das Haus seiner Eltern im Stadtteil Linzenich einzudringen. Daraufhin machten sich zwei Streifenwagen auf den Weg und trafen vor Ort den 31jährigen »Randalierer« an. Nach Angaben der Beamten habe er eine Polizistin »unvermittelt« angriffen. Deren Kollege soll daraufhin einen Schuss aus seiner Dienstwaffe abgegeben haben. Das Opfer »w...