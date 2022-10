Schlank, knackig, grün

Gurken vom Anbau bis zum Einlegen

Berühmt geworden ist der grüne, längliche Katzenschreck erst im August 2017 in der US-Animationsserie »Rick and Morty«. Der exzentrische und alkoholkranke Wissenschaftler Rick Sanchez verwandelt sich darin selbst in eine Gewürzgurke. Er wird »Pickle Rick«, um einer Familientherapiesitzung zu entgehen. Seitdem sind die Gürkchen in aller Munde. Wie sie dahin kommen, sieht man hier. BRD 2022.

NDR, 18.15 Uhr

Das rote Imperium

Auch wenn man sich darauf einstellen kann, dass der Sowjetmensch auch in dieser Dokureihe als Sowjetbarbar auftaucht und Josef Stalin umgekehrt personenkultisch selbst noch dafür verantwortlich gemacht wird, dass es Schlecker und Plus nicht mehr gibt, mag man es allein der Bilder wegen schauen: drei Geschichtsteile...