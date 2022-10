Mittelpunkt des Tages: Kämpfen, töten, sterben

In Berlin-Pankow residiert am schönen Park von Schloss Niederschönhausen die »Bundesakademie für Sicherheitspolitik« (BAKS) hinter Schildern, die Spaziergänger vor Schusswaffengebrauch warnen. Sie untersteht dem Kanzleramt, genauer: dem Bundessicherheitsrat, und ist fast so geheim wie er. Die BAKS bildet höheres Personal weiter und sorgt sich, dass der Bundeswehrsoldat endlich zum Schuss kommt – zeitenwendemäßig. Daher hat die BAKS auf ihre Internetseite jetzt das Arbeitspapier 9/22 gestellt: »Mindset LV/BV: Das geistige Rüstzeug für die Bundeswehr in der Landes- und Bün...