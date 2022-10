Der Drachen an der Elbe

Darf sich der »große Drache« an der Elbe niederlassen, oder darf er es nicht? Diese Frage beschäftigt in dieser Woche die maritime Wirtschaft ebenso wie die Politik im Bund und in den Küstenländern: Es geht um die Beteiligung des chinesischen Staatskonzerns ­Cosco Shipping Ports Limited (CSPL) an dem Hamburger Containerterminal Tollerort (CTT). Die mehrheitlich landeseigene Hamburger Terminalgesellschaft HHLA hatte im Herbst 2021 den Cosco-Einstieg in Hamburgs Hafenstrukturen vertraglich vereinbart. Bis Ende dieses Monats noch hat die Bundesregierung Zeit, diesem Deal zu widersprechen – sechs Fachministerien quer durch alle drei Ampelfraktionen sind für Ablehnung, Kanzler Olaf Scholz indes scheint dafür zu sein, obwohl er jüngst noch offizie...