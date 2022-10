Söldner und Soldaten

Ihr Antrieb dürfte eine Mischung aus Abenteuerlust und Größenwahn, religiösem Eifer und schnödem Profitstreben gewesen sein. Mit einer bis zu 150 Mann starken Söldnertruppe aus ehemaligen Soldaten und Polizisten wollten Achim A. und Arendt-Adolf G. in den Krieg im Jemen eingreifen und die Kriegsparteien an den Verhandlungstisch bringen. Ihre Kämpfer wollten die beiden Söldnerführer in spe mit 40.000 Euro monatlich entlohnen. Ermutigt wurden die christlich-fundamentalistisch eingestellten früheren Zeitsoldaten, die 1983 und 1999 aus der Bundeswehr ausgeschieden waren, nach eigenen Angaben durch eine Wahrsagerin.

Doch weder gelang es den beiden Männern, die saudische Regierung in Riad als erhoffte Finanziererin ihres Plans anzusprechen. Noch war der Aufbau der Truppe über die Kontaktierung von sieben oder acht Kandidaten hinausgekommen, als A. und G. ...