Großunternehmen zuerst

Die Energiepreisbremse ist beschlossene Sache. Doch wie sich das am Freitag vom Bundestag verabschiedete dritte »Hilfspaket« der Bundesregierung wirksam zeigen soll, ist bisweilen noch völlig unklar. Auch, wann für die Bürgerinnen und Bürger eine spürbare Entlastung von hohen Energiepreisen ankommen soll. Regierungssprecher Steffen Hebestreit erteilte Hoffnungen auf schnelle Hilfe am Montag bereits eine Absage. Der Wunsch, kurzfristig eine wirksame Gaspreisbremse zu installieren, stehe »ein bisschen der Realität entgegen«, erklärte er in Berlin. Viele Versorgungsunternehmen hätten geäußert, eine solche Regelung für Privathaushalte nicht so schnell umsetzen zu können.

Die Ministerpräsidenten der Bundesländer ...