Muhammad Ali

Leben einer Legende

Er schwebte nicht nur wie ein Schmetterling und stach wie eine Biene: Sportikone Muhammad Ali (1942–2016) stellte sich klar gegen den Vietnamkrieg des US-Imperialismus und verweigerte 1967 den Wehrdienst. Warum? »Kein Vietcong hat mich jemals Nigger genannt«, sagte er. Ali verlor Titel und Lizenz während der besten Jahre, die ein Profiboxer für seine Karriere hat. USA 2016.

Phoenix, Sa., 20.15 Uhr

Melancholia

»der ausgang ist den ausgang wissen«, schreibt Ronald M. Schernikau in seiner »Legende«. Justine (Kirsten Dunst) und der Rest der Menschheit wissen den Ausgang, der hier eine Not ist: In Lars von Triers Film kommt der Planet Melancholia und drängelt die Erde beiseite. Frankreich/Schweden/BRD/Dänemark 2011.

One, Sa., 21.40...