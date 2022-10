Wo der Ziegenpeter herkommt

Freitag, 14. Oktober

In einem abgelegenen Landstrich von Thüringen, in dem immer wieder Kinder mit Oberlippenbart geboren werden, hat sich eine Kuh mit Rindertuberkulose angesteckt. Die Seuche ist auf den Menschen übertragbar, also hat Landrat Thoralf B. dazu aufgerufen, sich von Kühen fernzuhalten. Und wieder auf Sex mit der eigenen Tante umzustellen. Diese sollte aber zuvor auf Affenpocken getestet werden. Wenn die Tante infiziert ist: einschläfern lassen und schauen, was bei den Ziegen so geht.

Samstag, 15. Oktober

Die Mitgliederversammlung des FC Bayern München hat eine Kommission eingesetzt, die objektiv über die umstrittenen Katar-Geschäfte beraten soll. Den Vorsitz übernimmt Uli Hoeneß. Die Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen hat die Waffenlieferungen an Saudi-Arabien abgenickt. Einem Kritiker im Saal rief Anton Hofreiter zu: »Das ist die grüne Partei, nicht die Generalversammlung von Amnesty International! Das müssen Sie mal lernen!«

Sonntag, 16...