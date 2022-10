»Ganz Frankfurt im Kampf«

Soviel Solidarität habe er noch nicht erfahren. Jürgen Hinzer hatte beruflich Arbeitskämpfe für die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) organisiert. Als Rentner wurde er nun von dem Betriebsrat und den Beschäftigten der Binding-Brauerei gebeten, sie zu unterstützen. Das rührt ihn sehr. »Mich lässt das nicht kalt, weil ich weiß, was die Kollegen erwartet«, sagte Hinzer am Donnerstag im Gespräch mit jW.

Die Radeberger-Gruppe, die der Firma Oetker angehört, hatte am 29. September angekündigt, ihren Produktions- und Abfüllbetrieb in Frankfurt am Main bis spätestens Oktober 2023 zu schließen. Nach Gewerkschaftsangaben würden 160 Beschäftigte in der Produktion, der Abfüllung und der Logistik dadurch ihren Arbeitsplatz verlieren. Deutschlands größte private Brauereigruppe begründet den Schritt mit Überkapazitäten, die aufgrund der langfristigen Entwicklung auf dem Biermarkt und aktuellen Krisen nun abgebaut werden müssten. Seit Beginn des Jahrtausend...