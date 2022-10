Der Hass der »Kiwi Farms«

»Kiwi Farms« hat in den vergangenen Jahren für viel Aufsehen gesorgt. Denn die Internetseite ist kein Blog zum Anbau der Beerenfrucht, sondern ein rechtes Hassforum, das bis vor kurzem noch online war. Nachdem der Seite aber nachgewiesen wurde, mit mehreren Selbstmorden in Verbindung zu stehen, wurde sie im September von mehreren Servern gelöscht.

Das Forum wurde 2013 von Joshua Conner Moon gegründet. Er war ein früherer Administrator der Plattform »8chan«. Laut eigenen Angaben sollen mehr als eine Million Menschen diese Seite genutzt haben. Mehrere Rechtsterroristen sollen sich hier radikalisiert und ihre Taten angekündigt haben. Der Attentäter von Bratislava, der am 12. Oktober in der slowakischen Hauptstadt einen Mordanschlag auf eine Schwulenbar verübte, hat sich in seinem Bekennerschreiben ausdrücklich auf »8chan« bezogen. Als die Seite 2019 vom Netz genommen wurde, gab es schon lange andere Internetseiten, die in ihrem Sinne weitermachten.

Eine davo...