Wir umgeben uns mit Dingen, die wir weder selbst erdacht noch auch nur angefertigt haben. Manches Mögliche und Vernünftige ist vergessen oder wurde nie gebaut, viel Unnützes und Schädliches steht in jedermanns Stube, liegt in jederfraus Hand, denn es gibt überhaupt nur noch, was der (Un-)Logik des Kapitals gehorcht: Ist es auch Wahnsinn, so hat es doch Methode.

Der Bumerang ist uns bekannt als die perfekte Waffe der australischen Ureinwohner, denn er ist leicht, schnell und aus natürlich vorkomm...