Fördern gefordert

Die Bundesregierung hat bislang sprachliche Bildung an Kindergärten mit einem speziellen Programm gefördert. Doch zum Jahresende sollen keine Bundesmittel mehr für die »Sprachkitas« fließen. Bei einem bundesweiten Aktionstag setzen sich Gewerkschaften, Eltern und Erzieher für ihren Erhalt ein. Für Mittwoch hatten sie etwa in Stuttgart zu einem Protest aufgerufen. In Magdeburg gab es eine Protestaktion auf dem Domplatz. Die GEW Bayern hatte am Nachmittag zu einer Kundgebung vor das Sozialministerium in München aufgerufen. Am Montag waren »Sprachkitas« bereits Thema im Petitionsausschuss des Bundestags.

Streit um die »Sprachkitas« gibt es zwischen Bund und Ländern. Am Mittwoch kritisierte Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen) einen neuen Vorschlag der Länder. Das Verhalten bei der Suche nach einer Übergangslösung für die Sprachkitas sei »enttäuschend«, erklärte Paus laut dpa. Sie bezog sich dabei auf einen aktuellen Brief der Jugend- un...