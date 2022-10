Gepfefferte Preise

Es ist im Supermarkt um die Ecke immer häufiger zu beobachten: Verbraucher schlendern mit ihrem leeren Einkaufswagen durch die Gänge voller Regale. Schauen sich interessiert um, drehen und wenden Produkte, blicken auf die Leiste mit den Preisschildern – und: Schock. Folgereaktion: Kopfschütteln, und der Artikel geht zurück in die Auslage. Zu teuer.

Was sagen Branchenkenner? »Viele Menschen haben ihr Einkaufsverhalten bereits an die hohe Teuerungsrate bei Lebensmitteln angepasst«, sagte Christian Böttcher am Dienstag zu jW. Kunden in den Konsums würden aktuell weniger einkaufen und dabei stärker auf den Preis achten, so der Pressesprecher vom Handelsverband Lebensmittel (BVLH). Sogar »mehr denn je«, wie Frank Waskow, Teamleiter Lebensmittelqualität und Nachhaltigkeit bei der Verbraucherzentrale NRW, gleichentags gegenüber jW ergänzte. Hinzu kommt: Angebote seien schneller ausverkauft, und Verbraucher kaufen Bioprodukte weniger im Fachhandel, sondern verstä...