Verhinderter Handlanger des Tages: Donald Trump

Am Wochenende tobte sich Donald Trump an seinem neuen Lieblingsspielzeug aus, der Plattform »Truth Social«, die sich in ihrer Selbstbeschreibung einer »offenen, freien und ehrlichen Konversation« verschrieben hat. Für den Expräsidenten heißt das, er kann hetzen, was das Zeug hält, am Sonntag gern auch mal antisemitisch. Kein US-Präsident habe mehr für Israel getan als er, schrieb Trump. Um so überraschender sei es, dass »unsere wunderbaren Evangelikalen das weitaus mehr zu schätzen wissen als die Menschen jüdischen Glaubens, vor allem diejenigen, die in den USA leben«. Ja, der und...