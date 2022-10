Zum Inhalt dieser Ausgabe | Streik für Gesundheit Berlin: Lehrkräfte streiken für kleinere Klassen und mehr Personal. Senat will verbeamten Bernd Müller Am Dienstag sind in Berlin erneut Lehrer, Erzieher und Schulpsychologen auf die Straße gegangen. Zu einem ganztägigen Warnstreik hatte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) aufgerufen. Mit der Aktion sollte der Forderung Nachdruck verliehen werden, dass ein Tarifvertrag zum Gesundheitsschutz abgeschlossen wird. Mit kleineren Klassen und mehr Erziehern und Schulpsychologen soll die Arbeitsbelastung an öffentlichen Schulen verringert werden. Das soll auch zu einem verstärkten Gesundheitsschutz der Beschäftigten beitragen. Nach GEW-Angaben hatte sich Finanzsenator Daniel Wesener (Bündnis 90/Die Grünen) allerdings geweigert, Gespräche darüber zu führen. Wesener sieht keinen Spielraum für Verhandlungen. Das Land Berlin habe das Anliegen der Gewerkschaft im November 2021 in die Mitgliederversammlung der Tarifgemeinschaft der Länder eingebracht, hieß es von der Senatsverwaltung Berlin. In dem Gremium habe sich allerdings eine Mehrheit dafür ausgespro...

