Die Kamtschatkabären gehören zu den größten Braunbären. Aufgerichtet können sie bis zu drei Meter groß werden. Eine bedrohliche Begegnung mit so einem Bären hatte 2018 die französische Ethnologin Nastassja Martin in einem abgelegenen Teil der Halbinsel Kamtschatka. Sie hatte eine Studie über das in Alaska lebende Volk der Gwich’in und dessen Widerstand gegen die westliche Zivilisation verfasst und war dann auf Kamtschatka auf eine kleine Gruppe von Ewenen gestoßen, die nach dem Zerfall ihrer Sowchose der Zivilisation den Rücken gekehrt hatte und (wieder) in die Wälder gegangen war, wo sie als nomadische Jäger, Sammler und Holzschnitzer lebte. Die Ewenen machten die Forscherin mit dem (schamanistischen) Bärenkult bekannt. Martin interessierte sich so sehr dafür, dass sie von ihnen bald »Matucha« (Bärin) genannt wurde. Nachdem sie bei einer Bergwanderung ein blutiges Zusammentreffen mit einem Bären überlebt hatte, wurde sie von ihnen »Medka« (eine vom Bären...