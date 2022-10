Bleifuß des Tages: Christian Lindner

Wenn’s eng wird, führt angeblich nur eine Einbahnstraße aus der Rue de la Cac, der Scheißgasse. Also behauptete einst Margaret Thatcher: »Es gibt keine Alternative« (englische Abkürzung: TINA). Angela Merkel machte »alternativlos« bei der Bankenrettung durch Staatsknete 2010 zum »Unwort des Jahres«, Christian Lindner twitterte trotzig am Niedersachsen-Wahlnachmittag, AKW-Laufzeitverlängerung sei »nicht Politik, sondern Physik«. Da war seine Partei wohl schon aus dem Landtag in Hannover geflogen. Dabei hatte sie sich im Wahlkampf für d...