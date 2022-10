Zum Inhalt dieser Ausgabe | Mali schreitet voran Gremium legt Verfassungsentwurf vor. Klare Zuständigkeiten vorgesehen, Provinzen gestärkt Georges Hallermayer Die malische Übergangsregierung hat ihre »Roadmap« für die kommenden Monate und Jahre veröffentlicht. Fristgerecht hat eine dazu eingesetzte Redaktionskommission (CRNC) aus Experten, Vertretern von Parteien und Bürgerinitiativen, Frauenverbänden und religiösen Gemeinschaften vor einer Woche einen 195 Artikel umfassenden Entwurf für eine neue Verfassung vorgelegt. Er betont die staatliche Souveränität über die natürlichen Ressourcen und die nationale Einheit –, lässt aber durch die Einrichtung einer zweiten Parlamentskammer der regionalen Gewichtung mehr Raum. Den (je nach Standpunkt) aufsässigen bzw. vernachlässigten Nordprovinzen wird in dem neuen Zweikammerparlament mehr politischen Einfluss eingeräumt. Der korrumpierte Verfassungsgerichtshof und der Hohe Rat der Gemeinden werden aufgelöst und durch neu zu wählende Körperschaften ersetzt. Die Gebietskörperschaften (Distrikte, Provinzen) wie auch die Wahlbezirke werden der demographischen Entwicklung (wi...

