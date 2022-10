Zum Inhalt dieser Ausgabe | Kein Blankoscheck für Glyphosat Bayer-Pestizid erhält von EU-Ausschuss keine provisorische Zulassung. Finales Urteil Ende 2023 Jan Pehrke Im November 2017 hatte die Europäische Union die Zulassung des Herbizids Glyphosat für fünf weitere Jahre verlängert. Den Ausschlag dabei gab die Stimme des damaligen deutschen Landwirtschaftsministers Christian Schmidt, der entgegen der Absprache der großen Koalition mit Ja votierte. Mitte Dezember 2019 reichten dann Bayer und die anderen in der »Glyphosat Renewal Group« organisierten Hersteller der Agrochemikalie den Antrag auf eine Zulassung über den 15. Dezember 2022 hinaus ein. Aber die zuständigen Gremien schafften es nicht, diesen rechtzeitig zu bearbeiten. Sie erklärten im Mai, mehr Zeit zu brauchen, um die Auswirkungen des Mittels auf die Artenvielfalt sowie die vielen, im Rahmen des Konsultationsprozesses eingereichten Eingaben von Organisationen und Einzelpersonen zu studieren. Die EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides reagierte alarmiert und zeigte sich »zutiefst besorgt darüber, dass sich die Bewertung von Glyphosat verzögert«. Bei ande...

Artikel-Länge: 3737 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen