Marginalisiert durch mehrfache Embargos

Mit dem kurdischen Filmfestival, einem Treffen des Vereins kurdischer Ärzte und verschiedenen Diskussionsveranstaltungen rückte Berlin in den letzten Tagen in den Mittelpunkt des kulturellen, wissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Diskurses der kurdischen Community in Deutschland. Darunter stach insbesondere die erstmals stattfindende Konferenz »Notfall Gesundheit – Zur medizinischen Versorgung in Nord- und Ostsyrien« im Tagungszentrum am Franz-Mehring-Platz hervor. Veranstalter war die deutsche Vertretung der demokratischen Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien.

Informiert wurde nicht nur über die äußerst angespannte medizinische Versorgungslage. Anhand von wissenschaftlichen Beiträgen und Erfahrungsberichten wurde zudem über Wege aus der humanitären Katastrophe debattiert. Die zu Beginn aus Nordsyrien live zugeschalteten Vertreter der Selbstverwaltung für auswärtige Angelegenheiten, Abdulkarim Omar, sowie für Gesundheitsfragen, Cewan Mustafa...