»Ich bin nichts laut Schufa«

Wie kommen Sie zur Zeit mit Ihrem Einkommen über den Monat?

Ich habe 2.300 Euro netto für 34 Stunden in der Woche, 300 davon werden vom Insolvenzverwalter gepfändet. Die Miete liegt bei 900 Euro. Ich bin jetzt in dem Bereich, den die Banken immer rechnen als das, was dir als Mensch zur Verfügung stehen muss, und da kann ich keine großen Reisen machen oder so, aber mir geht es tatsächlich gut. Nach Jahren. Nur die Wohnungssituation hat mir unterschwellig immer weiter Sorgen gemacht, weil ich da nie in den Hauptmietvertrag gekommen bin.

Haben Sie das versucht?

Nee, 2017 brauchte ich einen Untermietvertrag. Den hat die Hauptmieterin mir ausgestellt, und da war völlig klar: Das wird nichts. Ich bleibe drin, aber sie wird die Wohnung nicht aufgeben, weil sie nie wieder etwas in der Lage für die Miete bekommen wird. Ich habe mir immer eingeredet: Wenn meine Tochter aus der Schule ist, hat sie ihr eigenes Leben, ich bin aus der Insolvenz und kann mir eine Wohnun...