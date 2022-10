Die Kiste ruft

Sonst feiert man hier Mittelklassehochzeiten, und reiche Gören begehen ihren supersweeten Sechzehnten: Der Blaue Salon im Weißen Hirsch, jenem Wohnviertel Dresdens, das Uwe Tellkamp beschrieben hat. Am Sonntag, dem 9. September, hallt Hardcore vom Stuck der Wände wider.

Counterparts aus dem kanadischen Hamilton haben da ihr gerade zwei Tage altes Album zu präsentieren. Mitgereist sind die Schweden Thrown (zu groovy, dass man sich alle Energie für die Hauptacts aufheben konnte – da wippte schon einiges) und Justice For the Damned aus dem kanadischen Sydney. Letztere haben vor zwei Jahren mit »Pain Is Power« einen Brecher von Album vorgelegt. Bobak ­Rafiees extratiefe Stimmübungen und die schweren Riffs von Kieran Molloy und Nic Adams hätten allein schon den Salonbesuch gelohnt. Einer der Mitmoshenden bringt in einer Spielpause auf den Punkt, wie gekonnt bei Justice For the ...