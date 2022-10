Druckmittel des Tages: Ukrainische »Kill List«

Elon Musk hat zurückgezogen. Seine Raumfahrtfirma Space X werde die Finanzierung des Satelliteninternets für die ­Ukraine auch weiterhin übernehmen, twitterte er am Samstag abend. Nicht sehr überzeugt, wie es scheint: »Zur Hölle damit … obwohl Starlink immer noch Geld verliert und andere Unternehmen Milliarden von Steuergeldern bekommen, werden wir die ukrainische Regierung einfach weiterhin kostenlos finanzieren«, schrieb der Techmilliardär, der es sich zuletzt nicht nur mit dem nun wieder in Kiew weilenden Exbotschafter Andrij Melnyk verscherzt hatte. Der hatte Musk empfohlen to »fuck off«, als dieser...