»Die Probleme in Guatemala sind gravierend«

Wie sind Sie mit der Guatemaltekischen Partei der Arbeit (PGT) in Kontakt gekommen. Damals herrschte noch die Diktatur und der Bürgerkrieg war in vollem Gange.

Ich komme aus einer Familie, die in der PGT aktiv war, ich bin 1953 geboren. 1964 habe ich bereits erste Aufgaben im Umfeld der Partei übernommen, da war ich fast noch ein Kind. Später wurde ich Mitglied der Guerillagruppe Fuerzas Armadas Revolucionarios, die aus den von der PGT in den 60ern gegründeten Fuerzas Armadas Rebeldes hervorgegangen war. 1972 entschied die Leitung der Partei nach harten Schlägen des Gegners, die Guerilla zeitweise zu demobilisieren und sich stärker auf die Volksbewegungen und die Gewerkschaften zu orientieren.

Gab es Kontakte ins Ausland?

In den 80ern war ich ein Jahr lang mit drei Genossen in der Sowjetunion, um zu studieren, was auch ein militärisches Training auf der Krim beinhaltete. Zwei Genossen waren gleichzeitig in der DDR, zu einer Ausbildung in erster Hilfe. Ab ...