Gegründet 1947 Sa. / So., 15. / 16. Oktober 2022, Nr. 240

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Alles Sabotage Pierre Deason-Tomory Samstag, 8. Oktober In Berlin tagt die Gaspreiskommission, sie soll übers Wochenende einen Gaswummsplan ausarbeiten. »Ein bisschen kalt hier, nicht?« »Der Scholz hat die Heizung abdrehen lassen, damit wir schneller zu Potte kommen.« »Ah, Pötte, gute Idee!« Der Versammlungsleiter telefoniert. Kurz darauf betreten 20 Saaldiener mit 40 Blumentöpfen und 160 Kerzen den Tagungsraum und bauen vor jedem Teilnehmer einen Teelichtofen auf. Die Welt draußen wird derweil von Sabotageakten erschüttert. Irgend jemand hat bei der Bahn zwei Telefonkabel durchgeschnitten, daraufhin ist in ganz Norddeutschland der Fernverkehr zum Stillstand gekommen. Und eine Lkw-Bombe hat einen Abschnitt der Brücke zwischen dem russischen Festland und der Halbinsel Krim in die Luft gesprengt. Sonntag, 9. Oktober In Berlin tagt weiter die Gaspreiskommission. »Kann mal jemand die Fenster aufmachen, bei dem Sauerstoffgehalt hier drinnen werde ich noch völlig blöde.« »Die lassen sich nicht au...

Artikel-Länge: 3360 Zeichen

