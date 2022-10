Langsame Erholung

Die Instandsetzungsarbeiten in Kuba kommen voran. Vor zweieinhalb Wochen hatte der Hurrikan »Ian« im Westen der sozialistischen Inselrepublik zahlreiche Gebäude, landwirtschaftliche Nutzflächen, Strom- und Wasserleitungen beschädigt. Bis Mitte der Woche konnten nun knapp 44 Prozent der Bevölkerung in der Provinz Pinar del Rio wieder rund um die Uhr mit Strom versorgt werden, wie die Nachrichtenagentur ACN am Mittwoch (Ortszeit) meldete. Durch die von dem Tropensturm verursachten Schäden war die Versorgung dort Ende September bis zu fünf Tage und landesweit bis zu 24 Stunden ausgefallen.

Nach Angaben der Vorsitzenden des Verteidigungsrates der Provi...