Kuh noch nicht vom Gleis

Bremens Umweltsenatorin Maike Schaefer (Bündnis 90/Die Grünen) brachte es auf den Punkt: »Es nutzt das schönste Ticket nichts, wenn kein Bus fährt.« Ja, am Donnerstag hat sich die Verkehrsministerkonferenz (VMK) darauf geeinigt, ein bundesweit gültiges Nahverkehrsangebot zum Einführungspreis von 49 Euro pro Monat für möglich zu halten. Ist damit ein Nachfolgemodell zum Ende August ausgelaufenen Neun-Euro-Tarif unter Dach und Fach? Nein. Bis es soweit ist, gilt es noch erhebliche Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die sich im wesentlichen um die Finanzierung drehen. Die Bundesländer knüpfen ihre Beteiligung daran, dass der Bund dauerhaft mehr Geld für den Schienenpersonennahverkehr zur Verfügung stellt. Andernfalls müsste wegen erhöhter Belastungen und der Nachwehen durch Corona beim Status quo gekürzt werden, so die Warnung. Was dann eben hieße: billig fahren, aber womit?

In diesem Jahr betragen die sogenannten Regionalisierungsmittel aus dem Bundeshausha...