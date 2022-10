Genug der Unverschämtheiten

Die Luft scheint zu knistern. Sie wird immer wieder durch laute »Genug ist genug«-Rufe aus dem Publikum zerrissen, als sich am Donnerstag abend rund 250 Personen in einem Saal in Berlin-Neukölln trafen, um gemeinsam die Kampagne »Genug ist genug« gegen die Inflationspolitik zu lancieren. Darunter Beschäftigte der Berliner Krankenhausbewegung, der Post und der Berliner Stadtreinigung: Ein Großteil der Anwesenden bereitet sich gerade auf Streiks im öffentlichen Dienst vor.

Diese Woche stellte die Bundestarifkommission ihre Forderungen für den Tarifvertrag Öffentlicher Dienst (TVöD) vor: 10,5 Prozent Lohnerhöhungen, mindestens jedoch 500 Euro mehr im Monat. »Zwei Stunden später kam die Reaktion der Arbeitgeber«, erzählte die Krankenpflegerin Anja Voigt in ihrem Redebeitrag: »unverschämt, unerhört, unglaublich überzogen«. Und das, obwohl die Inflation derzeit bei zehn Prozent liegt, die Verbraucherpreise für Energie um 44 Prozent und für Nahrungsmittel um 19 ...