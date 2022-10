Geopolitischer Fußabdruck

Im Bundestag ist am Freitag in erster Lesung über einen Antrag der Ampelregierung zur Fortsetzung des Bundeswehr-Einsatzes im Irak bis zum 31. Oktober 2023 debattiert worden. Der seit 2015 laufende Einsatz mit derzeit rund 500 Soldaten dient offiziell der Bekämpfung der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) sowie der Ausbildung der irakischen Streitkräfte. »Militärisch können wir sagen, der IS ist zerschlagen«, erklärte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD). »Allerdings: Die Gefahr durch den IS ist keineswegs gebannt«, verwies die Ministerin auf andauernde Angriffe und Anschläge im Irak. Als wichtigen Beitrag für die US-geführte internationale Anti-IS-Koalition hob Lambrecht das durch Deu...