Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Mit dem Zug nach St. Kitts St. Kitts zählt als kleiner Inselstaat nur knapp über 52.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die St. Kitts Scenic Railwail – selbst eine Besonderheit als eine der wenigen Eisenbahnen auf den Kleinen Antillen – führt nichtsdestotrotz durch reiche Natur und Kultur. Mit der ehemaligen Zuckerrohrbahn geht es zu einem erloschenen Vulkan genauso wie zur Festung Brimstone Wall. Ein von Kolonialismus und Sklaverei geprägtes Land, auf dem man heute noch zu Steeldrums »Amazing Grace« singt, getextet 1772 von John Newton, der vor seiner Läuterung auf St. Kitts als Sklavenhändler tätig war. BRD 2020. Arte, 18.35 Uhr Terror im Deutschen Herbst Die Schleyer-Entführung »Wo ist die RAF, wenn man sie braucht?« fragten Punker namens Dödelhaie 2002 in ihrem Lied »Radieschen auf Frischkäse«. Ja, braucht es sie denn über...

Artikel-Länge: 2598 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen