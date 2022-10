Am Abgrund

Im Oktober 1962 stand die Welt am Rande eines Atomkriegs. Genau 17 Jahre, nachdem die USA mit den Bombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki als einziges Land der Welt Nuklearwaffen eingesetzt hatten, stationierten sie im April 1962 Atomraketen in der Türkei, die auf das Gebiet der Sowjetunion gerichtet waren. Im Gegenzug begann die UdSSR im Juli, Trägerraketen per Schiff nach Kuba zu transportieren. Von der nur 150 Kilometer von der Küste Floridas entfernten Insel hätten sowjetische Atomraketen große Teile der USA in wenigen Minuten erreichen können. US-Präsident John F. Kennedy erklärte in einer Fernsehansprache, dass Washington gegnerische Waffen direkt vor der eigenen Haustür nicht hinnehmen werde. Sollten die sowjetischen Schiffe nicht abdrehen, seien die US-Streitkräfte auf jeden Gegenschlag vorbereitet. Bevor die Lage außer Kontrolle geriet, lenkten beide Seiten ein. Um eine Eskalation mit dem Risiko eines Atomkriegs zwischen den USA und der Sowjet...