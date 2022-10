»Hier ergibt sich niemand!«

Sechs Monate Kuba gehen zu Ende. Ein halbes Jahr Abklopfen, Mitmachen und Inspizieren eines Sozialismus im krisenreichen Jahr 2022. Weder jene, die die Karibikinsel zum Paradies erklären, noch jene, die behaupten, die Niederlage der Kubanischen Revolution sei längst überfällig, haben recht. Doch da, wo sie falschliegen, steckt auch etwas Wahres: Die Zeiten sind hart, Kuba antwortet systemgemäß sozial und muss dabei stets bescheiden bleiben. Ob das vom Wirtschaftsministerium im Dezember letzten Jahres prognostizierte Wachstum der kubanischen Ökonomie um vier Prozent wirklich erreicht wird, muss sich noch zeigen.

Widerstände, menschengemacht oder nicht, gibt es jedenfalls viele: die Auswirkungen der Coronapandemie und des Krieges in Osteuropa, die Explosion des Hotels »Saratoga« einen Tag vor dessen Eröffnung Anfang Mai in Havanna, der Blitzeinschlag und anschließende Großbrand im Schweröllager in Matanzas im August, die schweren Unwetter Anfang Juni und En...