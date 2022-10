Zerstörung der Lebensgrundlagen

Viel klarer kann man es nicht ausdrücken: Die Menschheit ist gerade dabei, ihre Lebensgrundlagen zu zerstören. Das ist das Fazit der am Donnerstag von der Umweltstiftung WWF und der Zoologischen Gesellschaft London veröffentlichten Studie »Living Planet Report 2022«. Demnach sind die Bestände wildlebender Wirbeltiere in den vergangenen 50 Jahren drastisch geschrumpft. Zwischen 1970 und 2018 sei bei den mehr als 31.000 untersuchten Populationen ein Rückgang von im Schnitt 69 Prozent zu beobachten gewesen, zeigen die Forschungsergebnisse.

»Die Natur ist wie ein Turm, in dem jeder Baustein eine Tier- oder Pflanzenart darstellt«, erklärte Christoph Heinrich, geschäftsführender Vorstand des WWF Deutschland, dazu in einer Mitteilung vom Donnerstag. Je mehr Steine aus dem Turm herausgeschlagen würden, sprich je mehr Arten aussterben, um so instabiler werde er. »Wir zerstören diesen Turm gerade mit dem Presslufthammer und verlieren sehenden Auges unsere Lebensgru...