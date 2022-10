Kein Terminal im Weserwatt

Die Idee war 2009 entstanden und von Anfang an umstritten – nun ist sie geplatzt: Bremerhaven wird keinen Offshore-Terminal am südlichen Weserwatt beim Naturschutzgebiet Luneplate erhalten. Nach jahrelangem Streit hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig am Dienstag eine Beschwerde der Bremer Landesregierung gegen ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts der Hansestadt für unzulässig erklärt. Damit wird dessen Entscheidung – es hatte das Projekt untersagt – unmittelbar rechtskräftig.

Im Ressort der zuständigen Häfensenatorin Claudia Schilling (SPD) zeigte man sich enttäuscht, hingegen herrscht beim Umweltschutzverband BUND, der gegen das Vorhaben geklagt hatte, Genugtuung: Endlich stehe nun fest, dass das als europaweit bedeutsamer Lebensraum geschützte Brackwasserwatt unversehrt erhalten bleibe, freute sich der Bremer Landesgeschäftsführer Martin Rode. Scharf kritisierte er die politisch Verantwortlichen, einmal getroffene Entscheidungen würden...