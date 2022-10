Gegründet 1947 Sa. / So., 15. / 16. Oktober 2022, Nr. 240

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Erdogans Lautsprecher In Köln darf erstmals ein Muezzin der DITIB-Moschee zum Freitagsgebet rufen David Bieber Ab diesem Freitag darf im Kölner Stadtteil Ehrenfeld der Muezzin der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (DITIB) erstmals über Lautsprecher gläubige Muslime zum Freitagsgebet rufen. Ein entsprechender öffentlich-rechtlicher Vertrag für ein vorerst auf 24 Monate angelegtes Modellprojekt zwischen der Stadt Köln und der ­DITIB wurde unterzeichnet, wonach der Ruf freitags nur in der Zeit von zwölf und 15 Uhr für maximal fünf Minuten ertönen und nicht wiederholt werden darf. Der Islamverband DITIB ist ein Ableger des türkischen Religionsamtes Diyanet, das wiederum direkt Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan untersteht. Während Kölns parteilose Oberbürgermeisterin, Henriette Reker, das Modellprojekt begrüßt, stößt der muslimische Gebetsruf erwartungsgemäß auf vehemente Ablehnung der AfD. Reker spricht von einem »berechtigten religiösen Interessen der vielen Muslime in der weltoffenen Stadt Köln«. Mit dem Ruf des Muezzins werde ein Zeichen der ge...

