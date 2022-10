Liebe, Sex, Tabu – weltweit

Zu mir oder zu dir?

Keine einfache Frage. Denn den Heimvorteil können nicht alle genießen. Aber mitgehen, das verlangt Vertrauen. Sicher ist nur, dass einfach auf der Straße bleiben dafür keine Option ist. Die Serie wird aufklären. D 2022.

ARD Alpha, 15.30 Uhr

Die Rezeptsucherin in Guldental

Dinge, die man sich in den Garten stellt: ein Backes, wie der Südländer es nennt. Im rheinland-pfälzischen Guldental gönnt der Leiter des hiesigen Musikvereins seinen Spielkameradinnen und -kameraden selbstgemachte Backhauspizza. Geiler Typ. D 2021.

SWR, 18.15 Uhr

Ökosystem Garten

Wie Mensch und Natur profitieren

»Ich setze einen Haken hinter deinem Namen / Dein Leben geht weiter als Dünger in meinem Garten / Du bist an einem besseren Ort«, rappen Audio 88 & Yassin in ihrem Track »Garten«, und sie haben ja recht...