Spendenaffäre holt AfD ein

Die Nähe zur besitzenden Klasse bringt der AfD nicht nur Vorteile. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat sich jetzt nach längerer Zeit entschieden, ein Ermittlungsverfahren gegen die Partei wegen mutmaßlich illegal erhaltener Wahlkampfhilfe zu führen. Dabei sind die Vorgänge schon seit geraumer Zeit bekannt. Auslöser waren offenbar neueste Rechercheergebnisse.

Auf der Suche nach Geldgebern hatten der frühere Parteivorsitzende Jörg Meuthen, die heutige Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel und andere führende Köpfe der AfD das Problem, dass die wenigsten der angesprochenen Unternehmer namentlich in Verbindung zur AfD gebracht werden wollten. So sammelte die Werbeagentur Goal AG in der Schweiz Geld von Personen ein, denen es nicht auf eine Spendenquittung ankam. Angeblich wurde dann ein eigens dafür gegründeter Verein beauftragt, »Wahlwerbung« für die AfD zu machen. Durch diese Konstruktion wurden bei verschiedenen Landtagswahlen sogenannte Extrablätter in hun...