Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Eisbabys – Eine Kindheit in der Antarktis Heilige Makrele, ist das kalt hier! Dann lieber wieder zwischen die Patschefüße von Mutti oder Vati! Denn auch Kaiserpinguine – bevor man sie ihrer Niedlichkeit wegen loben kann – sind als Küken noch niedlicher. Aber auch Witterung und natürlicher Feindschaft ausgesetzt. Man hat’s nicht leicht als flugunfähiger Watschelvogel. Österreich 2016. 3sat, 17 Uhr Polens Osten Zwischen Wisenten, Wölfen und Elchen Polens größter Nationalpark, die Biebrza-Niederungen, ist Heimat etlicher Originale: Wildrinder, denen dank Fell auch Temperaturen 20 Grad unter Null nichts ausmachen; Wassermarder, die genug Platz zum tümmeln haben; sowie Wölfe, die sich auch mal mit dem ja eher als schwedisches Modell bekannten Elch anlegen. Aber ein Glück: Autobahn...

