Friedensfazilität für Krieg

Die EU wird ukrainische Streitkräfte mit einem eigenen Trainingseinsatz unterstützen und sich damit eine eigenständige Rolle im Ukraine-Krieg zu sichern suchen. Das geht aus Dokumenten hervor, die offenbar der Welt am Sonntag und dem Spiegel zugespielt wurden. Demnach hat sich das Politische und Sicherheitspolitische Komitee (PSK), in dem die Botschafter der EU-Staaten unter dem Vorsitz des Europäischen Auswärtigen Diensts (EAD) tagen, am Freitag auf eine European Union Military Advisory Mission für die Ukraine (EUMAM UA) geeinigt, die am kommenden Montag von den EU-Außenministern offiziell beschlossen werden soll. Zunächst geht es um die Ausbildung von 15.000 ukrainischen Soldaten; es könnten aber auch mehr werden, heißt es. Das Mandat ist den Berichten zufolge auf zwei Jahre angelegt. Selbstverständlich kann es verlängert werden.

Zum Hintergrund von EUMAM UA heißt es demnach in den vom PSK beschlossenen Dokumenten: »Die erfolgreiche Gegenoffensive der u...