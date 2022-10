Tote nach Erdrutsch in Venezuela

Nach dem verheerenden Erdrutsch in Venezuela hat Präsident Nicolás Maduro drei Tage Staatstrauer angeordnet. Zudem sprach der Staatschef den Betroffenen und ihren Angehörigen am Sonntag abend (Ortszeit) sein Mitgefühl aus. Über Twitter versprach er »Ihr seid nicht allein!« und wies Vizepräsidentin Delcy Rodríguez, das Sozialkabinett sowie alle Sicherheitsbehörden an, sich für die umfassende Versorgung der Bevölkerung einzusetzen.

Zuvor waren bei einem Erdrutsch in der Industriestadt Las Tejerías rund 50 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Caracas mindestens 25 Menschen gestorben. Mehr als 50 wurden bis Sonntag abend noch vermisst, erklärte Innen- und Justizminister Remigio Ceballos im Fe...