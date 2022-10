Fataler Mangel

Eine Unternehmensberatung schlägt wegen des Fachkräftemangels in Deutschland Alarm. Laut einer Studie der Boston Consulting Group gehen der deutschen Wirtschaft wegen fehlender Arbeitskräfte 86 Milliarden Euro pro Jahr verloren.

Mit diesen Einbußen stehe Deutschland im Vergleich der wirtschaftsstärksten Nationen an zweiter Stelle nach den USA, heißt es in einer Zusammenfassung der am Montag veröffentlichten Studie von dpa. Allerdings verstünden es die Vereinigten Staaten, die Lücken bei den Arbeitskräften schnell mit Zuwanderern zu füllen, so die Studienautoren Johann Harnoss und Janina Kugel. Sie empfehlen mehr Zuwanderung auch als Rezept für die deutsche Wirtschaft, um den Fachkräftemangel zu beheben.

Die Studie entstand in Kooperation mit der Internationalen Organisation für Migration der Vereinten Nationen (IOM) und unter anderem auf der Basis von Daten des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Das hatte für die Bundesrepublik 1,...