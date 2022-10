Geschichte im Klassenkampf

Ziemlich genau vor einem Jahr meinte die damalige Kriegsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), gegenüber Russland müssten »wir« deutlich machen, dass »wir am Ende – und das ist ja auch die Abschreckungsdoktrin – bereit sind, auch solche Mittel einzusetzen.« Sie sprach von Atomwaffen. Bernhard Trautvetter zitiert das im neuen Heft der Marxistischen Blätter in seinem Beitrag zur Rubrik »Aktuelles«. In der äußern sich außerdem Artur Pech zu linker Kommunalpolitik in Kriegszeiten, Werner Rügemer zum Versuch des Finanzkonzerns Blackrock, in der BRD eine Aktienrente durchzusetzen, sowie Fritz Pasemann-Senkel zum Wechsel an der Spitze der Südafrikanischen Kommunistischen Partei.

Thematischer Schwerpunkt des Heftes ist »Geschichte erkennen«. Nachgedruckt wird dazu ein Aufsatz des Historikers Ernst Engelberg (1909–2010), in dem er methodologische Probleme erörtert. Raimund Ernst geht der Frage nach, wie Geschichtsschreibung »auf die reale Geschichte zurückwi...