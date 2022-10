Massengrab Mittelmeer

Vor den griechischen Inseln Kythira und Lesbos starben in der Nacht zum Donnerstag mehr als 50 Menschen in der Ägäis. Zwei mit Flüchtlingen völlig überladene Boote sanken bei Windstärken von bis zu zehn Beaufort in der tosenden See. Eines der Schiffe, ein kleiner Segelkutter, zerschellte an der 20 Meter hohen Steilküste Kythiras. Er hatte zwei Tage zuvor mit 95 Passagieren an Bord von der türkischen Küste abgelegt und war auf dem Weg nach Italien. Noch am Sonntag suchten örtliche Rettungsdienste und freiwillige Helfer zwischen den angeschwemmten Schiffstrümmern nach Leichen. Der in bürgerlichen Medien als »Tragödie von Kythira« bezeichnete Tod der geflohenen Menschen zeigt erneut die verbrecherische Migrationspolitik der Europäische Union und des Durchgangslandes Türkei.

Während Helfer aus dem kleinen Hafenort Diakofti auf Kythira in einer dramatischen Rettungsaktion Überlebende mit einem Kran aus der Brandung der Steilküste zogen, versank vor Lesbos unge...