Sicherheit statt Spekulation

Mit Sorge blicken viele Menschen in Deutschland in die Zukunft: Den Lebensstandard im Alter halten zu können, ist kaum noch möglich, es droht Altersarmut. Die IG Metall fordert deshalb eine »Zeitenwende« in der Rentenpolitik. Ein Baustein dafür könnte die »Solirente plus« sein.

Am Donnerstag und Freitag fand in Berlin die rentenpolitische Tagung der Gewerkschaft statt, bei der auch die Ergebnisse einer aktuellen und repräsentativen Umfrage des Instituts Kantar vorgestellt wurden, die einmal mehr unterstreichen: Die Zukunft der Rente kann nicht in der Form privater Altersvorsorge gedacht werden. Das zeigt sich besonders deutlich in der aktuellen Krise.

»In unsicheren Zeiten zählt für die Menschen Sicherheit – gerade bei der Altersvorsorge«, erklärte Hans-Jürgen Urban, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall. Die gescheiterte Privatvorsorge mit risikoreichen Anlageformen und Ideen eines Staatsfonds beleben zu wollen, führe nur noc...