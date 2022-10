Mehr als nur Trauer

Ausgerechnet am dritten Jahrestag des faschistischen Anschlags auf die Synagoge in Halle hat parallel zu den Gedenkveranstaltungen der »Mitteldeutsche Marathon« von Leipzig nach Halle stattgefunden. In den beiden Jahren zuvor war er pandemiebedingt ausgefallen. Zur Siegerehrung wurden Tausende Teilnehmer und Zuschauer erwartet.

Die Stadt und die Jüdische Gemeinde luden am Sonntag gemeinsam dazu ein, an die beiden Todesopfer des Terroranschlags vom 9. Oktober 2019 zu erinnern. Damals hatte der Rechtsterrorist Stephan Balliet versucht, gewaltsam in die Synagoge einzudringen und möglichst viele der dort zum Jom Kippur Versammelten zu töten. Als ihm dies nicht gelang, tötete Balliet wahllos die Passantin Jana L. sowie Kevin S. in einem türkischen Imbiss. Das Naumburger Oberlandesgericht verurteilte den Täter im Dezember 2020 zu einer lebenslangen Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung.

Von der Stadtverwaltung angekünd...