Behörden wischen Bedenken beiseite

Mit dem Elbtower hat sich der Hamburger Senat offenbar auf Gedeih und Verderb dem Investor, der Signa-Gruppe des österreichischen Immobilienspekulanten René Benko, und seinen Geldgebern ausgeliefert. Das legt jedenfalls das Handeln respektive das Nichtstun der zuständigen Stadtentwicklungsbehörde nahe. Die Einwände der Bahn gegen die Baugrube, aber hauptsächlich gegen den Turm selbst, werden dort offenbar nicht ernst genommen oder kommen ungelegen. Auf eine jW-Anfrage erklärte die Pressestelle vergangene Woche, für eine Stillegung der Baustelle sehe man keinen Anlass.

Bei einer Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am Mittwoch abend agierten die Behördenvertreter nach Informationen dieser Zeitung ähnlich. Sie spielten die Bedenken der Bahn herunter, behaupteten, alles sei geklärt, was die Probleme mit der Baugrube oder dem geplanten Elbtower angeht. Man habe die Deutsche Bahn in der vergangenen Woche angeschrieben, ob am Widerspruch gegen den Bau festg...