Vom Ho-Chi-Minh-Pfad nach Gransee

Die Zeitung von gestern – Schnee von gestern, sagen Presseleute. Eine Zeitung von vor 75 Jahren dagegen ist eine zeitgeschichtliche Fundgrube: Krieg und Leben danach. Menschen in Not, Menschen mit Hoffnung wie am 30. Mai 1946, als im Prater in der Berliner Kastanienallee die »Volksbühne des Hebbeltheaters« eröffnet wird. Ernst Busch singt, auch das Solidaritätslied – »Vorwärts und nicht vergessen« –, die Schlusszeile: »Wessen Welt ist die Welt?« Um die Antwort gehen die Kämpfe in allen Zeiten. Heute wieder. Die Frage führt nach dem heißen Krieg damals auch zum Kalten Krieg. Kampf der Systeme und Kampf um die Köpfe. Aus dem besiegten Deutschland werden Zonen, dann zwei Länder – geteilt wie die Welt. Im Archiv der jungen Welt gehe ich Band für Band durch die Jahre: 1947, 1950, die 60er und 70er, 1989. Blättern quer durch vier Jahrzehnte: »JW im Rückspiegel der Zeit«.

Eine verrückte Vorstellung: Irgendwo auf einem Dachboden in Südamerika liegt ein Karton mit...